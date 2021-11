Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat ca va parasi PNL și va inființa un alt partid „daca nu se indeplinesc conditiile pe care le-am pus”. El a spus ca președintele Klaus Iohannis „a luat-o razna complet” și spune despre acesta ca nu crede ca iși termina mandatul. „Avem un președinte care a luat-o razna complet,…

- Fostul lider PNL Ludovic Orban a declarat duminica, la Realitatea Plus, ca „mai mult ca sigur” va infiinta un nou partid daca in 2-3 saptamani PNL nu se va rupe de Klaus Iohannis si nu va organiza noi alegeri interne. Intrebat daca va demisiona din PNL si va face un nou partid, dupa ce s-a…

- Primarul Reșiței ii vede vinovați pe Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Florin Cițu pentru prabușirea PNL și se gandește ca va fi obligat sa plece din partid. Nelu Popa a dezvaluit pentru Express de Banat ca „lucrurile sunt grave de tot” in PNL și ca nu e exclus sa se intample așa cum l-a avertizat…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca președintele Klaus Iohannis nu poate sa fie partizan intr-o competiție dintr-un partid: „Nu poate constitutional si sunt convins ca nici moral nu poate...

- Ori din ce directie ai aborda actuala situatie politica, oricarui partid sau politician ai dori sa-i tii partea, este mai mult decat clar ca fiecare are dreptatea lui si, in acelasi timp, nimeni nu are dreptate. Este greu si sa gasesti punctul de plecare al crizei. De unde a izbucnit scandalul? :tim…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Realitatea TV, ca daca era in locul președintelui Klaus Iohannis ar fi reacționat și ar fi luat atitudine in momentul in care numele sau ar fi fost folosit in lupta politica interna dintr-un partid. Orban l-a atacat pe președinte referitor…

- Orban a subliniat ca scandalul provocat de informația privind condamnarea premierului in SUA, dupa ce a condus sub influența alcoolului, și modul in care acesta a gestionat situația fac rau intregului partid. Liderul PNL a amintit ca, atunci cand și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat, a vorbit…

