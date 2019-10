Ludovic Orban: Guvernul trece sigur de votul din Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- „Este nedrept și revoltator. Votul a fost un vot politic, fara niciun fel de legatura cu calitatea prestației și cu calitatea raspunsurilor furnizate de candidatul nostru la funcția de ministru al Muncii. Ca atare, mergem mai departe cu candidații noștri", a spus Ludovic Orban, dupa audierea Violetei…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat, miercuri, ca avizul negativ dat in comisii la audierea Violetei Alexandru, propunerea pentru Munca, este unul politic, nedrept și revoltator. El a precizat ca propunerile de miniștri raman aceleași, indiferent de avizul pe care l-au primit in comisii.„Este…

- Propunerea PNL pentru funcția de ministru al Muncii în guvernul Ludovic Orban, Violeta Alexandru, a primit miercuri, dupa audierea din Parlament, un aviz din partea comisiilor de specialitate.

- Propunerea PNL pentru funcția de ministru al Muncii in guvernul Ludovic Orban, Violeta Alexandru, a primit miercuri, dupa audierea din Parlament, un aviz din partea comisiilor de specialitate. Au fost 22 de voturi pentru, 29 voturi contra si o abtinere. Violeta Alexandru a zis in cursul audierilor…

- Audierea miniștrilor propuși in guvernul Ludovic Orban a inceput marți dimineața in Parlament cu Ioan Marcel Boloș (fonduri UE). Membrii comisiei s-au lansat in replici acide.Eugen Teodorovici a ridicat 'speta Barna'Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu a zis ca ministrul propus a fost declarat…

- Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis, luni, ca audierea miniștrilor propuși sa faca parte din noul guvern sa aiba loc marți și miercuri, iar votul de investitura din plenul reunit sa se țina lunea viitoare. Ședința de vot final va avea loc de la ora 14.00, lunea…

- Victor Ponta a dezvaluit la Romania TV ca Guvernul PNL o sa fie validat in Parlament cu ajutorul voturilor PSD. "Va trece Guvernul. E un blat la mijloc. E facut la nivelul lui Cozmin Gusa, noul consultant al Vioricai Dancila care discuta cu liderii PNL". loading...

- Klaus Iohannis a ajuns, sambata, in Piata Universitatii la campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea candidaturii sale la alegerile prezidentiale. "Va multumesc foarte frumos ca ati venit, sper sa obținem numarul suficient de semnaturi. PNL este foarte, foarte hotarat sa faca o actiune ca…