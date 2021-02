Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca Guvernul se va reuni in sedinta luni pentru a adopta forma finala a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021, aratand ca, cel mai probabil, cele doua legi vor ajunge marti in Parlament, scrie Agerpres. „In ceea ce priveste legea bugetului de stat si legea asigurarilor sociale, Guvernul se va intruni intr-o sedinta in cursul acestei seri pentru a adopta forma finala, dupa avizul Consiliului Legislativ. Se stie ca a venit abia in cursul zilei de astazi avizul Consiliului Legislativ si, procedural, chiar…