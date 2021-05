Ludovic Orban: Guvernul acordă o importanţă deosebită investiţiilor din domeniul energiei Presedintele Camerei Deputatilor si al PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Constanta, ca in perioada urmatoare Guvernul va acorda o importanta deosebita investitiilor din domeniul energiei.



"Suntem intr-o perioada de schimbare majora, as spune aproape o revolutie in domeniul energiei. In special ca urmare a 'green deal - ului', a noii politici europene, in urmatoarea perioada va trebui sa facem investitii masive in producerea de noi capacitati de energie si dezvoltarea de astfel de capacitati de energie care sa fie prietenoase cu mediul si care sa permita producerea energiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, promite investiții majore și o adevarata „revoluție” in domeniul energiei verzi. „Suntem intr-o perioada de schimbare majora, as spune aproape o revolutie in domeniul energiei. In special ca urmare a ‘green deal – ului’, a noii politici europene, in urmatoarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Constanta, ca in perioada urmatoare Guvernul va acorda o importanta deosebita investitiilor din domeniul energiei. "Suntem intr-o perioada de schimbare majora, as spune aproape o revolutie in domeniul energiei. In special…

- Problemele legate de Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) prin care Romania ar urma sa acceseze fonduri europene in valoare de 30,5 miliarde euro, l-au determinat pe președintele Klaus Iohannis sa convoace o ședința, luni dupa-amiaza. Atat reprezentanți ai puterii cat și ai opoziției au…

- Performanta in domeniul IT depinde de capacitatea de crestere a cifrei de scolarizare, de crearea unor parcuri IT si de investitii masive in procesele de digitalizare, nu de scutirile de impozit, a declarat vineri, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, aflat intr-o vizita in judetul Dolj.…

- Ludovic Orban a declarat ca guvernanții vor lua decizii referitor la eventuale restricții in Noaptea de Inviere: „O asemenea decizie o va lua Guvernul. In perspectiva mea, Sfintele Sarbatori de Inviere a Domnului nostru reprezinta un eveniment de importanța capitala și oamenii, in condițiile respectarii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca hotararea privind prelungirea carantinarii Timisoarei a fost luata conform reglementarilor adoptate in perioada in care a condus Guvernul, mentionand ca, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, nu s-a intrunit majoritatea…

- Medicul Alexandru Rafila , reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat, vineri seara, ca numarul cazurilor de coronavirus va creste in perioada urmatoare, dar este important ca, odata cu vaccinarea, numarul persoanelor vulnerabile devine tot mai mic. Rafila nu exclude posibilitatea de a ajunge din nou…

- ”Parlamentul Romaniei, cu noua majoritate de dreapta, a dat votul, astazi, dupa doua zile de dezbateri, pe legea bugetului de stat si pe legea bugetului asigurarilor sociale pentru 2021. Principalul obiectiv al legii bugetului, asumat de coalitia PNL, USR-PLUS si UDMR este relansarea economica, care…