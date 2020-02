Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a afirmat, sâmbata, ca trebuie sa vina schimbarea în Consiliul Legislativ al Parlamentului, scrie Mediafax. Cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate în ședința de marți sunt blocate în Consiliul Legislativ pentru avizare și publicare în Monitorul Oficial."Consiliul…

- Fostul premier Victor Ponta a publicat pe pagina sa de facebook un document prin care dovedeste ca Ordonanța de Urgența referitoare la serviciile medicale, data in ultima ședința de guvern, in seara de dinainte ca executivul Ludovic Orban sa fie demis prin moțiune de cenzura, nu poate intra in vigoare,…

- Guvernul Orban a fost criticat dupa ce a adoptat numeroase Ordonanțe de Urgența prin care se anunța schimbari importante pentru romani. Ce se va modifica la sistemul de Sanatate din Romania și ce trebuie sa știe Romanii? Schimbarile au legatura cu bolnavii de cancer și de autism din țara!

- Fostul premier Mihai Tudose, în prezent europarlamentar, a declarat ca adoptarea a 25 de ordonanțe de urgența a fost ”o gogoșerie”. ”Au vrut sa dea înainte de 12 ca sa nu se transforme înapoi în dovleci”, a ironizat Tudose Executivul condus de…

- Liderul opozitiei Marcel Ciolacu a facut intr-un interviu pentru Antena 3 urmatoarele declaratii: -nu exista o intelegere intre PSD si PNL. Este o tema falsa. Nu am negociat cu Ludovic Orban nici o intelegere politica. Nici macar la telefon. - in acest moment, din punctul meu de vedere,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca decizia premierului Ludovic Orban de a-și angaja raspunderea pe Legea bugetului este o ”greșeala democratica” și nu exclude depunerea unei moțiuni de cenzura, dar aceasta decizie va fi luata intr-o ședința a Biroului Permanent Național.Citește…

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 ar putea fi adoptata prin angajarea raspunderii Guvernului, adica ocolind dezbaterea parlamentara. Este o idee controversata a PNL, care deja a provocat valuri in randul fragilei majoritati care il sustine pe Ludovic Orban.Posibilitatea ca un Executiv sa foloseasca…

- Senatorul USR, Mihai Goțiu, a reacționat la jignirile aduse marți de social-democratul Șerban Nicolae, cand senatorul PSD l-a numit „parazit”. El a spus ca acest tip de atitudine e „menita sa ascunda incompetența celor ce au facut praf țara”.Citește și: Ludovic Orban RASPUNDE acuzațiilor GRAVE…