Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban catalogheaza drept „total deplasat” gestul presedintelui Klaus Iohannis de a promova golful ca sport, el aratand ca acesta este un sport accesibil unor categorii de persoane, si nu tuturor, asa cum a afirmat presedintele. Orban a subliniat ca pentru practicarea golfului este de asemenea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca promovarea golfului in situatia actuala i se pare 'total deplasat', acest sport fiind accesibil celor cu un venit peste medie si care dispun de timpul necesar. Referitor la accesibilitatea golfului, Orban a spus la B1 TV: "Toata lumea…

- Ludovic Orban catalogheaza drept „total deplasat” gestul presedintelui Klaus Iohannis de a promova golful ca sport, el aratând ca acesta este un sport accesibil unor categorii de persoane, si nu tuturor, asa cum a afirmat presedintele, scrie news.ro. Orban a subliniat ca pentru practicarea…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, considera ”deplasat” faptul ca președintele Klaus Iohannis i-a indemnat pe romani sa practice golful, despre care a spus ca nu este un sport excusivist. Intr-o declarație pentru B1 TV, Orban l-a contrazis pe șeful statului, precizand ca cei care iși doresc sa joace golf au…

- „Nu joc golf. Chiar sa faci promovare la golf in situatia actuala, mi s-a parut total deplasat”, a afirmat Ludovic Orban duminica dupa amiaza, intr-o emisiune TV, intrebat daca prefera golful sau sporturile de echipa. Intrebat daca in opinia sa golful este un sport accesibil, Orban a raspuns ca pentru…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, catalogheaza drept „total deplasat” gestul presedintelui Klaus Iohannis de a promova golful ca sport, el aratand ca acesta este un sport accesibil unor categorii de persoane, si nu tuturor, asa cum a afirmat presedintele. „Nu joc golf. Chiar sa faci promovare la golf in situatia…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent, sambata, la Pianu de Jos, unde se afla primul teren de golf amenajat in Romania dupa 1989. Prilej cu care a declarat ca acest sport nu este “deloc exclusivist” si ofera ocazia de a petrece mai mult timp in natura, mai ales in contextul pandemic. “Ma bucur…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent, sambata, la Pianu de Jos, unde se afla primul teren de golf amenajat in Romania dupa 1989. Prilej cu care a declarat ca acest sport nu este “deloc exclusivist” si ofera ocazia de a petrece mai mult timp in natura, mai ales in contextul pandemic. “Ma bucur…