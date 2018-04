Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban a parasit vineri conferinta de presa, dupa ce a fost intrebat in repetate randuri despre locul sau de munca, in urma informatiilor aparute in presa ca ar avea un job la o firma care are mai multe contracte cu statul.

- Ludovic Orban figureaza ca angajat, cu un contract de munca part-time, inca din data de 20.12.2017 la SC Revicond Canaltech, renumita in sfera companiilor ce au obținut contracte cu statul. Concret: Orban este platit de o firma care ia bani de la stat și care – mai mai mult – incaseaza bani de la primarii…

- Președintele principalului partid de opoziție, Ludovic Orban (PNL), a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca traiește dintr-un „salariu” incasat de la o firma apropiata de un membru al partidului. Orban a refuzat sa spuna care este numele firmei și pentru ce anume a fost angajat.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica alianta PSD-ALDE, spunand ca datoria publica a Romaniei a crescut cu 5,5 miliarde de euro, iar coalitia actioneaza dupa principiul "dupa noi, potopul". Liderul liberal mai spune ca acesta e pretul platit de romani prin neparticiparea la vot.

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa mearga marti in plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea PNL, pentru a le spune romanilor, la „Ora prim-ministrului”, unde sunt banii din cresterea economica, “ce se intampla cu tara” si „incotro se indreapta”. Dezbaterile in plenul…

- Personalitatea vulcanica a lui Giani Kirița este deja mega-cunoscuta. Fostul fotbalist este așa de cand se știe și nu vrea sa se schimbe pentru nimeni și nimic.Sportivul a reușit sa-l scoata din sarite pe Gica Hagi in timpul unui medi din campionatul Turciei, in februarie 2005. Liderul echipei „Faimoșilor”…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a comentat acuzatiile aduse DNA in urma inregistrarilor prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, spunand ca acestea nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, in conditiile in care exista institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor…

- Ludovic Orban, președintele PNL, crede ca niciun alt partid de opoziție din 1990 pana in prezent nu a fost atat de activ cum a fost Partidul Național Liberal in cele șase luni de cand a preluat conducerea acestei formațiuni. Liderul liberal a declarat la Digi24 ca PSD se prabușește in sondaje, dar…