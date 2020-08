Stiri pe aceeasi tema

- Cainele polițist Suier este folosit de Ministerul Afacerilor Interne pentru a arata cum trebuie purtata in mod corect masca de protecție. Imaginea postata pe pagina de Facebook MAI a devenit rapid virala,ajungand in toar cateva ore la peste 25.000 de reacții și mii de distribuiri.

- Daca de la alți oameni nu ințelegem, poate reușesc patrupezii sa ne dea o lecție. O fotografie simpatica, postata pe pagina de Facebook a MAI, ne arata intr-un mod ingenios, care este modul corect de a purta masca de protecție.

- Petrecere cu sute de tineri, sambata seara, intr-un club din Iași, tinerii au lasat acasa masca de protecție, iar distanțarea social a fost sfidata, scrie ziarul de Iași. Ziarul Libertatea a cerut și oreacție poliției din Iași insa pana acum nu am primit un raspuns.Deși autoritațile recomanda distanțarea…

- Premierul Ludovic Orban a spus, vineri, ca mastile de protectie sanitara trebuie purtate, in mod obligatoriu, in spatii inchise precum mijloacele de transport in comun sau magazine, precizand ca persoanele care nu respecta aceasta regula pot fi amendate. "Cum sa nu, mastile trebuie purtate, in mod obligatoriu,…

- Premierul Ludovic Orban a fost, joi, in ședința de Guvern, protagonistul unui episod haios: in timp ce anunța care sunt masurile care se vor lua dupa 15 iunie, cand Executivul dorește prelungirea starii de alerta, i s-a rupt masca de protecție. „Am rugamintea sa-mi aduceti o masca, intrucat mi s-a…

- Premierul Ludovic Orban a facut un nou apel catre romani sa respecte masurile de protecție și de distanțare sociala. Acesta a avertizat ca se poate ajunge la noi restricții daca numarul cazurilor de COVID-19 continua sa creasca. Evoluția cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in Romania a aratat…

- Joe Biden a raspuns ironiilor lui Donald Trump - ”un cretin perfect” - cu privire la aparitia sa in public purtand o masca de protectie, axandu-si campania la fotoliul de la Casa Alba asupra raspunsului presedintelui american in criza covid-19, care imparte America, relateaza AFP.Alegand sa…

- Din 15 mai, cand starea de urgența a fost inlocuita cu starea de alerta, purtarea maștii de protecție a devenit obligatorie in Romania, in spațiile inchise. Obligativitatea a starnit controverse, fiind vazuta de catre unii drept o masura „abuziva”. Raed Arafat, secretar de stat in MAI, arata miercuri,…