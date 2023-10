Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul neafiliat Ludovic Orban a declarat, luni, ca parlamentarii Forta Dreptei si-au propus ca pana la finalul acestui an sa stranga numarul de semnaturi necesare revizuirii Constitutiei, in sensul introducerii in Legea fundamentala a obligativitatii calculului pensiei pentru toate categoriile de…

- Deputatul PNL Florin Roman a afirmat, luni, la dezbaterea din plen asupra proiectului legii pensiilor speciale, ca romanii trebuie sa stie ca prin aceasta lege nicio pensie a unui "special aflata in plata" nu va depasi salariul si "se fac pasi inainte pentru ca inechitatile sa fie indreptate", conform…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Constanta, ca premierul Marcel Ciolacu a incercat sa arate ca este un mare reformist, pacalindu-i pe romani ca desfiinteaza 200.000 de posturi bugetare, care de fapt sunt vacante si, conform unor exceptii prevazute de legea…

- USR și Forța Dreptei au sesizat Curtea Constituționala pe legea prin care, prin angajarea raspunderii, Guvernul PSD-PNL majoreaza taxele și impozitele pentru salariați și antreprenori, punand in pericol locuri de munca și economia in ansamblu. Sesizarea este semnata și de parlamentari PNL. „Am depus…

- Deputatul USR, Daniel Blaga, a anunțat ca formațiunea pe care o conduce strange semnaturi pentru montarea de limitatoare de viteza și construirea unui sens giratoriu in intersecția de la Nisipuri, unul din punctele in care au loc frecvent accidente de circulație. "Trebuie sa montați urgent limitatoare…