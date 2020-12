Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat in urma negocierilor cu USR-PLUS de vineri seara ca Florin Cițu este candidatul pentru funcția de prim-ministru. El a mai spus ca funcția de președinte al Camerei revine PNL-ului, iar cea a Senatului celor de la USR-PLUS. Știre in curs de actualizare The post Ludovic Orban: Florin Citu este candidatul pentru functia de prim-ministru. Presedintia Camerei revine PNL, cea a Senatului, USR PLUS appeared first on Puterea.ro .