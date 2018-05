Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban și Gabriela Firea se dueleaza in mesaje, de la distanța, dupa ce presedintele Partidului Național Liberal (PNL), Ludovic Orban, a criticat duminica, 6 mai, activitatea primarului general al Capitalei Gabriela Firea si a apreciat ca aceasta se comporta ca “un vanator de vrajitoare”, cautand…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat ca liberalii care au participat la conferinta filialei PNL Bucuresti sunt „niste pitici politici", subliniind ca acestia s-au adunat „sa denigreze tot ce se face si se construieste in aceasta perioada in tara si in Capitala".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut duminica faptul ca primarul general, Gabriela Firea, nu doarme linistita de cand PNL a redevenit partidul de opozitie cel mai puternic in Bucuresti”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat duminica activitatea primarului general al Capitalei Gabriela Firea si a apreciat ca aceasta se comporta ca "un vanator de vrajitoare", cautand vinovati "pentru faptul ca nu a fost in stare sa faca nimic". "In ce zi credeti ca si-a gasit Gabriela Vranceanu…