Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban spune ca luni dimineața la ora 9.00 îi va înainta lui Florin Cîțu demisia sa din funcția de președinte al Camerei Deputaților, el explicând ca nu își depune demisia la secretariatul Camerei pentru ca, daca ar face asta, ar fi organizate imediat alegeri pentru…

- Orban demisioneaza dar ramane in funcție, pana la momentul in care in Parlament se va forma o noua majoritate parlamentara. Anunțul in acest sens a fost facut duminica, 26 septembrie 2021, chiar de Ludovic Orban. Anunțul se refera la funcția de președinte al Camerei Deputaților. Orban a precizat ca…

- Ludovic Orban a anunțat, dupa ce a pierdut cursa pentru șefia PNL, ca iși va pune mandatul de președinte al Camerei Deputaților pe masa noului președinte al partidului, Florin Cițu. Conform surselor noastre, intre Ludovic Orban și Florin Cițu a avut loc o discuție, ulterioara Congresului,…

- Prestația din ultimele patru-cinci saptamani a lui Florin Cițu a crescut semnificativ șansele lui Ludovic Orban de a fi ales din nou președinte PNL, spune actualul lider PNL. „Toata strategia mea de campania nu a fost determinata de vreo speranța ca Florin Cițu nu va mai fi premier la data de 25 septembrie.…

- Prestația din ultimele patru-cinci saptamani a lui Florin Cițu a crescut semnificativ șansele lui Ludovic Orban de a fi ales din nou președinte PNL, spune actualul lider PNL. „Toata strategia mea de campania nu a fost determinata de vreo speranța ca Florin Cițu nu va mai fi premier la data de 25 septembrie.…

- Florin Cițu a reacționat marți seara la Digi24 la declarația lui Ludovic Orban care a declarat ca daca va fi reales președinte al PNL va reface coaliția in 48 de ore. „In PNL este o mare dezamagire modul in care au fost negociate in iarna portofoliile din guvern. Foarte mulți dintre colegii mei au spus…

- Moțiunea de cenzura depusa de USR PLUS și AUR are toate șansele sa fie dezbatuta și votata abia dupa Congresul PNL, unde Florin Cițu ar candida pentru funcția de președinte din poziția de premier. La citirea moțiunii de cenzura, programata sa se desfașoare joi, la ora 16.00, in plen reunit,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca, in eventualitatea in care va pierde alegerile interne din partid, va demisiona din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Acesta considera ca, daca Florin Citu va fi cel care va pierde, va trebui sa renunte la functia de premier, deoarece nu ar…