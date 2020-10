Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a comentat incidentul in care a fost implicat Marcel Ciolacu si alti membri PSD, declarand ca "au fost surprinsi asa cum sunt, ca ignora normele de protectie sanitara". Si Orban a fost surprins fumand si consumand bauturi alcoolice chiar in cladirea Guvernului.

- Mai multi membri ai PSD, printre care si presedintele Marcel Ciolacu, fotografiati intr-un restaurant din Sarata Monteoru, judetul Buzau, au fost amendati de politisti, pentru nerespectarea numarului maxim de persoane care pot sta la o ma

- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca va propune sistarea evenimentelor private sau revenirea la vechiul sistem in care era permisa participarea a maximum 20 de persoane. “Voi propune sistarea evenimentelor private. Este clar ca reprezinta una din sursele de imbolnavire. Sau revenirea la vechiul sistem…

- Bugetul de stat pentru anul viitor va fi elaborat de actualul Guvern, dar ar trebui sa fie votat de Legislativul urmator, spune Ludovic Orban. Premierul nu mai vrea ca actualul Parlament sa voteze legea bugetului de stat, dar alegerile parlamentare au fost fixate pentru 6 decembrie, astfel ca viitorul…

- Guvernul adoptat, joi seara, Hotararea care stabileste data alegerilor parlamentare in 6 decembrie 2020. Premierul Ludovic Orban a anuntat, la debutul ședinței de guvern, ca ”data alegerilor parlamentare nu poate fi decat 6 decembrie”. El a explicat ca data alegerilor partamentare trebuie anuntata…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a schimbat regulile de testare pentru noul coronavirus. Specialiștii institutului recomanda testarea cu prioritate a 13 categorii de persoane. Concret, printre cei care vor avea prioritate la testare se numara gravidele, cei care sufera de cancer, medicii…