Fostul președinte al PNL susține ca actuala coalitie aflata la guvernare va rezista.„Dupa fortele care au fost implicate in constructia acestei aliante contra naturii si mai ales dupa modul in care actorii principali care au determinat aceasta coalitie nici cal, nici magar, aceasta struto-camila, eu cred ca va dura, din pacate pentru Romania, eu cred ca va dura", a afirmat Ludovic Orban miercuri seara, la un post TV.Acesta critica in continuare direcția urmata de partidul in care a crezut și pe care l-a condus. Actual șef al Forței Dreptei, partid lansat oficial in urma cu cateva zile, Ludovic…