- Coaliție de guvernare e in pauza de lupta, a spus miercuri liderul PNL Ludovic Orban, atragand totodata atenția ca imaginea Romaniei este șifonata. „Coaliția de guvernare e intr-o pauza de... lupta. Fiecare zi in care Romania este afectata de aceasta criza politica produce efecte extrem de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca singura solutie pentru depasirea crizei politice si guvernamentale pe care o traverseaza Romania este refacerea coalitiei de guvernare formate dupa alegerile parlamentare.

- Ludovic Orban, președinte PNL și candidat pentru un nou mandat, a declarat ca, daca va caștiga congresul din 25 septembrie, reface coaliția in ”maxim 48 de ore.” ”Daca voi caștiga Congresul PNL, refac coaliția in maxim 48 de ore”, a precizat Ludovic Orban, la B1 TV, amintind ca cei care l-au dorit pe…

- Președintele PNL Ludovic Orban a lansat un apel “amplu” catre toți factorii implicați in criza politica din coaliția de guvernare. Orban a cerut maturitate și responsabilitate și a spus: “Nu putem, din motive conjuncturale sa aruncam coaliția in aer”. “Suntem azi intr-o situatie politica din care nu…

- Președintele PNL Ludovic Orban a venit in fața jurnaliștilor pentru a lansa un apel “amplu” catre toți factorii implicați in criza politica din coaliția de guvernare. Orban a cerut maturitate și responsabilitate și a spus: “Nu putem, din motive conjuncturale sa aruncam coaliția in aer” “Suntem azi intr-o…

- Sedința BPN a PNL anunțata marți seara a crescut tensiunea intre liberali. Președintele PNL Ludovic Orban a susținut o declarație de presa pe holul Parlamentului pentru a lamuri asupra prezenței sale la ședința BPN a PNL unde va fi validat ca ministrul al Finanțelor Dan Valceanu, apropiatul premierului…

- Premierul Florin Citu a anuntat marti desfiintarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Declarația a venit la scurt timp dupa ce Dan Barna și Kelemen Hunor au raspuns prezent la o ședința ce a avut loc in biroul lui Ludovic Orban. Premierul Florin Cițu a vorbit marți despre un…

- Vicepremierul Dan Barna exclude ca la remanierea miniștrilor cabinetului Cițu sa mai fie vreun nou caz “Vlad Voiculescu”. Copreședintele USR PLUS a declarat, luni, dupa ședința formațiunii politice, ca daca sunt probleme nerezolvate la ministerele conduse de oamenii sai, nu este vina lor, deoarece “problema…