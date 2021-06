Stiri pe aceeasi tema

- „Desi am fost parasit in timpul negocierilor de echipa de negociere votata de PNL - trebuie sa stiti lucrul asta: presedintele PNL a fost lasat singur la negocierile pentru formarea acestei coalitii si negocierile pentru formarea Guvernului. Am fost parasit de Rares Bogdan, de Raluca Turcan, de Robert…

- Ludovic Orban a afirmat ca a fost parasit de catre echipa de negociere pentru alcatuirea coalitiei desemnata de PNL din care faceau parte Raluca Turcan, Rares Bogdan si Robert Sighiartau, iar acestia au incercat sa convoace un BPN al partidului pentru a arunca in aer formarea coalitiei de guvernare.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, arunca in lupta interna toate armele și lanseaza atacuri dure la adresa Ralucai Turcan, a lui Rareș Bogdan și a lui Robert Sighiartau. „Am fost lasat singur”, spune Orban. „PNL nu are nevoie de lideri care azi voteaza un candidat și maine fac poza cu altul”. Ludovic…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost intrebat, sambata, la Botoșani, daca se simte tradat de Raluca Turcan, care il va susține la alegerile interne pe Florin Cițu, și daca regreta ca a sprijinit-o sa fie vicepremier in Guvernul pe care l-a condus. „Raluca Turcan a fost susținuta de mine pentru funcția…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca va respecta o eventuala decizie de inlocuire a sa de la conducerea Camerei Deputatilor, daca va pierde alegerile interne in fata premierului Florin Citu si daca viitoarele structuri de conducere ale partidului vor stabili acest lucru dupa Congresul…

- "Normal, suntem colegi de partid" - este raspunsul liderului PNL, Ludovic Orban, întrebat, sâmbata, daca premierul Florin Cîtu îl mai asculta, data fiind competitia între ei pentru sefia partidului. "Normal, suntem colegi de partid, Domnul Cîtu este…

- Ludovic Orban a comentat decizia ministrului Muncii, aluca Turcan de a il sustine pe Florin Citu in competitia pentru presedintia partidului. Liderul PNL a afirmat ca aceasta este un delegat la Congres din cei 5.000 care vor fi prezenti si fiecare membru va avea o optiune. „E un delegat la Congres”,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca formațiunea va depune in Parlament o moțiune simpla impotriva Ralucai Turcan, pe care o numește „ministru catastrofa”. „Raluca Turcan nu rateaza nicio zi pentru a se face de ras!!! Astazi ne-a povestit cum va face un proiect care sa ofere sprijin pentru…