Premierul Ludovic Orban va lua parte luni la „Ora primului ministru", in cadrul careia va prezenta in plenul Camerei Deputatilor stadiul in care se afla elaborarea bugetelor de stat si al asigurarilor sociale. Principalele declaratii ale premierului, in Parlament Ma surprinde aceasta chemare tocmai din partea grupului parlamentar PSD care a detinut guvernarea trei ani