Ludovic Orban: Există şi posibilitatea să candidez la preşedinţie Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PNL Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca exista si posibilitatea de a candida la presedintie, adaugand ca PNL trebuie sa sprijine acel candidat care se bucura de cea mai mare incredere si are sansa cea mai buna de a castiga alegerile prezidentiale. "Mi s-a pus o intrebare intr-o emisiune si am dat raspunsul la aceasta intrebare ca in momentul in care am anuntat intentia de a candida pentru un nou mandat la functia de presedinte al Partidului National Liberal, exista si aceasta posibilitate pe care o tratez cu seriozitate (de a candida la presedintie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

