Ludovic Orban: „Eu sunt un sustinator al vaccinului. Sa contracaram campaniile antivaccinistilor, elaborate „in afara Europei, mai spre est”

- Premierul Ludovic Orban s-a declarat un sustinator al vaccinarilor. Potrivit acestuia, curentul antivaccinist face parte dintr-o strategie de dezinformare aplicata si in Romania, dar si in alte tari europene si caree isi are originea in afara Europei, ”mai catre Est”.

