- Orban a acuzat ca alegerile din partid au fost fraudate printr-un sistem bine pus la punct și ca noua ”gașca” de la conducere nu mai reprezinta PNL.Cand va ajunge la concluzia ca PNL este doar o ”carcasa”, fostul lider va parasi partidul.”Eu sunt un politician atipic. Nu mi-am construit cariera incercand…

- Fostul președinte PNL, Ludovic Orban, și-a depus demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Demisia de onoare a lui Ludovic Orban vine dupa ce acesta a pierdut șefia Partidului Național Liberal. „Astazi am trimis la partid demisia din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, aflata…

- Florin Cițu, liderul PNL, a anunțat ca liberalii vor analiza marți, in Biroul Executiv intern, pașii de urmat in ceea ce privește președinția Camerei Deputaților. Ludovic Orban i-a inaintat demisia din funcție, onorandu-și astfel promisiunea facuta inainte de congresul de sambata, cand a pierdut șefia…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a afirmat, marti, dupa adoptarea Legii privind consumatorul vulnerabil, ca actul normativ va oferi un ajutor esential pentru peste 500.000 de gospodarii din Romania. ”Tocmai am adoptat in Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, Legea consumatorului…

- Liderul liberal Ludovic Orban si-a exprimat convingerea ca “un personaj foarte important din Romania” s-a gandit “sa decreteze” ca el sa nu mai fie presedintele PNL. “Sunt convins ca un personaj foarte important din Romania a stat el si s-a gandit si a zis ca poate trebuie sa decreteze ca Orban sa nu…

- Cei doi candidati la presedintia PNL, Ludovic Orban si Florin Citu, au facut, sambata, aprecieri cu privire la rezultatului votului din Congres pentru conducerea partidului, Orban afirmand ca scorul va fi “strans”, iar Citu ca a intrat in cursa ca sa castige si asta se va intampla.La finalul conferintei…

- Destinul PNL este in mana membrilor partidului, de decizia acestora cu privire la viitoarea conducere depinzand rezultatele care vor fi obtinute la urmatoarele alegeri, a afirmat sambata, la Pitesti, liderul liberal Ludovic Orban. „Dumneavoastra aveti puterea de a decide, am incredere in votul dumneavoastra…