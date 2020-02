Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Politic National al liberalilor a decis ca liderii filialelor judetene ale partidului sa-si asume candidatura fie la primariile oraselor...

- Consiliul National al PNL se reuneste la Parlament, duminica, pe ordinea de zi figurand pregatirea campaniei pentru alegerile locale. Pe ordinea de zi a evenimentului se mai afla prezentarea raportului de activitate al Guvernului, bilantul politic al conducerii liberalilor si bilantul grupurilor parlamentare.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata seara, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca isi doreste organizarea de alegeri locale in doua tururi, mentionand ca premierul Ludovic Orban "a facut un pas curajos" atunci cand a anuntat ca Guvernul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis confirma ca Guvernul PNL va modifica legislatia electorala. „Adevarul“ a anuntat ca Executivul condus de Ludovic Orban pregateste o ordonanta de urgenta pentru alegerea primarilor in doua tururi. Seful statului sustine ca se va ajunge la alegeri anticipate. „Romanii isi doresc…

- Biroul Executiv al PNL a discutat propunerile de convocare a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, aratand ca presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost mandatat sa ceara, ‘la momentul oportun’, convocarea acesteia. ‘In cadrul Biroului Executiv…

- Ludovic Orban (premier), Raluca Turcan (vicepremier) și Robert Sighiartau (secretar general PNL) vor incepe discuțiile cu partidele parlamentare sa vada daca exista o majoritate pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Ca sa se ajunga la anticipate, este…

- Liberalii iau in discutie, luni, la Biroul Executiv, calendarul pentru alegerile locale, sondajele de opinie in privinta candidatilor si termenele de desemnare a acestora. Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat pe 29 decembrie ca liberalii trebuie sa-si stabileasca, pana la 1 martie,…

- Ludovic Orban susține ca, daca Viorica Dancila doreste o dezbatere, ar trebui sa o faca cu el pentru a discuta despre "dezastrul lasat" în calitate de prim-ministru demis."Presedintele este în dialog permanent cu cetatenii români, este într-o dezbatere…