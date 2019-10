"Avem de castigat o campanie. Batalia in 2014 a fost o batalie extrem de grea, ne-am luptat cu postasii care duceau pliante cu minciuna gogonata ca Iohannis taie pensiile, ne-am luptat cu sefii de post care nu ne lasau sa facem campanie si care-i amenintau pe romani, ne-am luptat cu toate serviciile deconcentrate, ne-am luptat, practic, cu aproape intreg aparatul de stat si cu toti primarii care ne impiedicau sa realizam campania. Cu toate astea, in 2014, Klaus Iohannis a castigat alegerile si le-a castigat fara drept de apel in turul II. Va cer ca in 2019 sa castigam alegerile din primul tur,…