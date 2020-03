Ludovic Orban este, din nou, PREMIER! Doar 20 de voturi din 270 a primit de la liberali

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban are un nou mandat de premier! Liderul PNL se poate bucura de continuarea misiunii la Palatul Victoria. Cu mai puțin de trei ore inainte de inchiderea urnelor in Parlament, cel puțin 270 de parlamentari au votat investirea guvernului.PSD s-a mobilizat și a oferit cele mai multe…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, vineri, noul premier desemnat. Singura propunere pe care președintele a primit-o este Ludovic Orban. “Singura propunere pe care am primit-o este Ludovic Orban si, in consecinta, l-am desemnat pe domnul Ludovic Orban pentru pozitia de prim-ministru al…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut vineri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a anuntat ca l-a desemnat pe Ludovic Orban pentru funcția de prim-ministru. „Singura propunere pe care am primit-o este Ludovic Orban și, in consecința, l-am desemnat pe domnul Ludovic Orban pentru poziția…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, ca l-a desemnat pe Ludovic Orban in funcția de premier. Declarațiile președintelui: Am finalizat runda de consultari cu partidele parlamentare Am facut aceste consultari sub forma de teleconferința Toate abordarile politicienilor au fost consistente, mature…

- Exista o posibilitate sa fie voturi suficiente in Parlament pentru investirea unui guvern condus de Florin Citu, propus miercuri in functia de premier de catre presedintele Klaus Iohannis, apreciaza politologul Cristian Pirvulescu. "In cursul dupa-amiezii, numele lui Florin Citu a fost atat de mult…

- Plenul Senatului a modificat, luni, cu 63 de voturi 'pentru', 13 voturi contra si o abtinere, controversata OUG pe sanatate (ordonanța de urgența 25/2020) emisa recent de fostul guvern Ludovic Orban. Liberalii nu au fost prezenti la vot. Legea de aprobare a OUG merge la Camera Deputatilor, in calitate…

- Prin decizia aroganta de a-l propune pe Ludovic Orban pentru a doua oara in calitate de premier-desemnat, Klaus Iohannis a aruncat Romania in criza. Iohannis era obligat sa țina seama de propunerea care intrunea majoritatea, mai ales ca PSD a dat jos Guvernul Orban cu 261 de voturi, cel mai mare…

- Președintele Klaus Iohannis a inceput consultarile cu partidele parlamentare pentru nominalizarea unui nou prim-ministru. Primii care au intrat la discuții cu șeful statului sunt liberalii, urmați la distanța de o ora de delegația PSD.