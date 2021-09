Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, catalogheaza drept „abominabil” incidentul petrecut saptamana aceasta intr-o padure din judetul Suceava, unde doi jurnalisti si un activist de mediu au fost batuti in timp ce faceau o investigatie privind taierile de copaci. „Piata lemnului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, catalogheaza drept „abominabil” incidentul petrecut saptamana aceasta intr-o padure din judetul Suceava, unde doi jurnalisti si un activist de mediu au fost batuti in timp ce faceau o investigatie privind taierile de copaci.

- Cel de-al 15 Congres UDMR i-a avut prezenți pe Ludovic Orban și Florin Cițu, cei doi mari rivali in lupta pentru președinția Partidului Național Liberal. In discursul sau, Ludovi Orban i-a numit ințelepți pe cei de la UDMR pentru ca nu au alegeri interne. In replica, Kelemen Hunor a spus ca atat el…

- Primarul comunei Bosanci din judetul Suceava, Miron Neculai, acuza ca toti sustinatorii lui Ludovic Orban au fost eliminati din delegatia pentru Congresul din 25 septembrie de presedintele Organizatiei Judetene Gheorghe Flutur. Totodata, a interzis prezența unor președinți de organizații locale de a…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, catalogheaza scandalul din PNL pentru șefia partidului dintre Florin Cițu și Ludovic Orban, ca fiind “golaneala”. “Nimic mai mult, nimic mai puțin”, susține șeful USR PLUS București. Afirmația lui Vlad Voiculescu, despre care o parte a presei a afirmat ca…

- UPDATE Ora 20.00. Klaus Iohannis nu mai ajunge la intalnirea de la Vila Lac. Dupa scrisoarea publica a celor 67 de lideri PNL care il susțin pe Florin Cițu, in care se face apel la decența și la declarații mai puțin acuzatoare din partea președintelui PNL Ludovic Orban, Klaus Iohannis se face mediator…

- Noi alerte referitoare la inghetata care contine substante toxice au fost emise, luni, de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Nu mai putin de 20 de sortimente de inghetata au fost retrase din Carrefour si alte patru sortimente vor fi scoase din hipermarketurile…

- De la 1 iulie au inceput alegerile interne in PNL, primul județ care iși alege șeful filialei fiind Suceava. Aici a venit premierul Florin Cițu, joi, iar contracandidatul sau, actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat prezența la alegerile din filiala sector 1 București, tot joi, la ora…