Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a afirmat, marți, la Bruxelles, ca românii care locuiesc în prezent în Marea Britanie au drepturile asigurate prin acord, însa pentru europenii care urmeaza sa ajunga în Marea Britanie dupa Brexit nu exista înca reglementari, potrivit Medifax,. „Pentru…

- Veste buna pentru romanii care se afla in Marea Britanie. Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca cetatenii romani care sunt astazi in Marea Britanie au drepturile garantate.Pentru romanii care sunt astazi in Marea Britanie, practic, drepturile lor sunt garantate, sunt prevederi in acord care le…

- "Pentru romanii care sunt astazi in Marea Britanie, practic, drepturile lor sunt garantate, sunt prevederi in acord care le garanteaza drepturile. Pentru cetatenii europeni care urmeaza sa se duca in Marea Britanie dupa realizarea Brexitului inca nu exista o reglementare, ea va face obiectul discutiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut declarații de presa, la Bruxelles, unde se desfașoara Consiliul European. Iohannis a spus ca este mulțumit de rezultatul alegerilor din Marea Britanie, pentru ca exista o majoritate clara care sa finalizeze Brexitul cu un acord.De asemenea, Iohannis a mai afirmat…

- Reacția președintelui Iohannis, dupa alegerile din Mares Britanie: “Rezultatul este foarte bun pentru romanii care locuiesc acolo” Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie este "foarte bun" pentru romanii care locuiesc acolo,…

- Cele 27 de state care vor ramane in Uniunea Europeana au decis, la Bruxelles, sa accepte solicitarea Londrei de amanare a Brexitului cu trei luni, pana la 31 ianuarie 2020, a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

- Ambasadorii urmeaza sa se reuneasca luni, la ora 10.00 (09.00 GMT), cu trei zile inainte de data de 31 octombrie prevazuta pentru divort. Potrivit surselor citate, propunerea care va fi discutata prevede o amanare a Brexitului cu trei luni, pana la 31 ianuarie 2020, dar cu posibilitatea ca…

- Nu va fi finalizat niciun acord asupra Brexitului miercuri, a anuntat redactorul politic al BBC, Laura Kuenssberg, citand o sursa nenominalizata din cadrul guvernului britanic, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Ludovic Orban s-a aliat cu dușmanul de moarte al lui Liviu Dragnea!…