- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat vineri ca, in cazul in care, in urma discutiilor din coalitia de guvernare, se va degaja o solutie acceptata de catre toate partile, o va sustine la randul lui. "Ne vom aseza la masa discutiilor. Daca se poate degaja o solutie, daca…

- Președintele PNL a anunțat ce se cere unui premier. Dupa cum se știe, Ludovic Orban, inainte sa fie președintele Camerei Deputaților, a fost premier. Președintele PNL a anunțat ce se cere unui premier „Performanta guvernamentala depinde de foarte multi factori, dar in primul rand depinde de persoana…

- Mai mulți lideri USR-PLUS au cerut luni dimineața, in cadrul ședinței conducerii, retragerea de la guvernare atat pe fondul fondul scandalurilor din jurul premierului Cițu din ultima vreme dar și dintr-un motiv nou: vehicularea lui Dan Vilceanu ca ministrul al Finanțelor. Potrivit unor surse din cadrul…

- Biroul Executiv al PNL se reuneste, marti, de la ora 11.00, dupa o luna si jumatate de pauza. Este prima sedinta a conducerii PNL dupa ce Ludovic Orban a anuntat ca liderul care va pierde la Congres va trebui sa faca un pas in spate, fie din functia de premier, fie din cea de presedinte al Camerei Deputatilor

- Organizatie PNL Sibiu are vineri alegeri interne, incepand cu ora 16.00. In competitie s-au inscris Raluca Turcan care este sustinuta de premierul Florin Citu si Constantin Sovaiala care beneficiaza de sprijinul lui Ludovic Orban. ”Vineri, 6 august 2021, ora 16.00, la Sala Thalia, va avea…

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, sustine, miercuri, un discurs in Parlamentul Romaniei, la invitatia presedintilor celor doua Camere. Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului este programata la ora 11.00. La sedinta ar urma sa participle si premierul Florin Citu.…

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, face o vizita de trei zile în România, unde marți se va întâlni cu șeful statului, Klaus Iohannis, iar miercuri va susține un discurs în Parlament. Marți, Reuven Rivlin va fi primit la Cotroceni de catre Klaus Iohannis, iar de…