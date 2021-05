Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, sambata, in contextul exploziei de la Arad, in care un om de afaceri si-a pierdut viata in conditii suspecte, ca Romania a fost ferita de atentate, este o tara sigura si exista institutii care vegheaza la apararea vietii si sigurantei cetatenilor.



"Romania a fost ferita, o lunga perioada de timp, de astfel de atentate. Avem institutii care vegheaza la apararea vietii si sigurantei cetatenilor romani si este, din punctul meu de vedere, o tara sigura. Romania are institutii profesioniste care vegheaza la apararea sigurantei. Nu se afla despre…