Stiri pe aceeasi tema

- ​​Cu negocierile pe funcții blocate pentru moment, liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au convenit ca, pâna la împarțirea posturilor, sa agreeze o clauza care sa fie în protocolul Coaliției. Mai exact, este vorba de o propunere a UDMR care a cerut o prevedere anti-traseim. Aceasta…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR s-au reintors astazi la masa negocierilor, insa doar pentru doua ore și pentru a consemna un nou blocaj in discuții. Nu a fost inregistrat niciun progres dupa ce sambata liderii celor trei partide nu au reușit sa cada de acord asupra imparțirii funcțiilor de premier, președinte…

- Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR incep sambata negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare.Discutiile au inceput la ora 9,00, la Vila Lac.Liderii PNL, USR PLUS si UDMR au avut deja, joi, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre formarea viitoarei coalitii de…

- Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR incep sambata negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare. Discutiile ar urma sa inceapa la ora 9,00, la Vila Lac, transmite Agerpres. Liderii PNL, USR PLUS si UDMR au avut deja, joi, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre…

- Alianta USR PLUS isi doreste ca negocierile pentru formarea coalitiei de guvernare sa se finalizeze cat mai repede, dar se va dezbate cat timp este necesar pentru ca mandatul reformist sa se regaseasca in mod semnificativ in programul si structura Guvernului, a declarat, joi, copresedintele Dan Barna.…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune intr-un mesaj pe Facebook ca a participat joi dimineața la o discuție informala in prezența președintului Klaus Iohannis, cu liderii PNL și USR PLUS, Ludovic Orban, Dan Barna și Dragoș Tudorache. Discuțiile oficiale incepe sambata.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca, la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis pe care a avut-o marti la o vila de protocol alaturi de mai multi lideri liberali, discutiile au vizat „o analiza a alegerilor” si „pasii pentru formarea unei majoritati parlamentare si pentru constituirea cat…

- Liderul USR-Plus, Dacian Ciolos, a declarat, intr-o interventie la Digi24, ca alianta pe care o conduce va merge la intalnirea cu Klaus Iohannis cu un program de guvernare in care el reprezinta varianta de premier si este gata sa-si asume aceasta responsabilitate.Dacian Ciolos a declarat ca este nevoie…