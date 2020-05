Ludovic Orban, după decizia CCR privind amenzile: „Mă şochează! Este un îndemn la anarhie” Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca este socat in urma deciziei CCR prin care s-a declarat neconstitutionala Ordonanta privind amenzile date in perioada starii de urgenta. Premierul ataca CCR si spune ca se poate ajunge la situatia de a nu se mai putea da amenzi pe perioada starii de urgenta. "Este o invitatie pentru cetateni la nerespectarea rgulilor si a Ordonantelor. Este un indemn la anarhie", a mai spus orban. "Exact ca si alte deciyii luate de CCR in perioada lui Dragnea, aceasta decizie arata ca CCR este partea celor care incalca legea, regulile, sanctionand pe toti cetatenii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a apreciat ca CCR se plaseza de partea celor care incalca legea prin decizia care declara ilegale amenzile acordate celor care incalca ordonanțele militare din perioada starii de urgența. El a precizat ca decizia este un indemn la anarhie și la incalcarea legilor. „Aceasta decizie…

- Curtea Constituționala a decis ca amenzile majorate in perioada starii de urgenta sunt neconstitutionale. Sesizarea fusese facuta de Avocatul Poporului. Decizia CCR nu anuleaza automat amenzile, ci sancțiunile trebuie contestate de oameni in instanța. „Ințeleg ca ar fi vorba de aproape 100.000 de plangeri…

- Avocatul Poporului, Renate Weber a explicat, miercuri, la Digi24, ca decizia Curtii Constitutionale nu anuleaza amenzile date de autoritati, in perioada starii de urgenta.Persoanele amendate in aceasta perioada trebuie sa conteste amenda la tribunal, spune Avocatul Poporului. "Daca astazi CCR constata…

- Ministrul de interne Marcel Vela a declarat ca amenzile date in perioada starii de urgența pentru nerespectarea restricțiilor din ordonanțelor militare se ridica la peste 600 de milioane de lei, aproximativ 120 de milioane de euro. Vela a afirmat ca sumele de bani incasate din amenzile aplicate pe perioada…

- Guvernul Orban lucreaza la proiectul de Ordonanta de Urgenta prin care se va institui somajul tehnic, in sistemul bugetar, insa pregateste si alte masuri de reducere a cheltuielilor statului. Potrivit unor surse din Guvern, se ia in calcul taierea cu un procent in jur de 25% a indemnizatiei demnitarilor,…

- Ordonanta de urgenta care prevede amenzi mai mari pentru persoanele care nu respecta regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta a intrat in vigoare de vineri, de la ora 00,00. Ordonanta de urgenta prin care sunt majorate amenzile pentru nerespectarea regimului starii de asediu si regimului…

- Incepand de joi intra in vigoare ordonanta de urgenta care prevede amenzi mai mari pentru persoanele care nu respecta regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit unui comunicat al GCS, in Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata, marti,…

- Incepand de luni, 16 martie, Romania intra in stare de urgenta din cauza raspandirii coronavirusului. AGERPRES informeaza ca potrivit legilor si Constitutiei, in Romania pot fi dispuse, la nivel national si local, masuri cu caracter exceptional corespunzatoare unor situatii exceptionale: starea de alerta,…