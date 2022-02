Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce l-a acuzat pe Florin Citu, presedintele Senatului, ca nu i-a dat cuvantul din partea parlamentarilor inependenti in cadrul sedintei solemne de miercuri, preferand-o pe senatoarea Diana Sosoaca, Ludovic Orban a declarat ca l-a facut „nesimtit” pe presedintele PNL si ca s-a enervat mai tare in…

- Deputatul Ludovic Orban, liderul Fortei Dreptei, care l-a acuzat pe presedintele Senatului, liderului PNL Florin Citu, dupa sedinta solemna a Parlamentului de miercuri, ca nu i-a dat cuvantul din partea grupului independentilor, preferand-o pe senatoarea Diana Sosoaca, a declarat intr-o interventie…

- Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, s-a aratat nemultumit miercuri, 2 februarie, din cauza ca nu i s-a acordat cuvantul in cadrul sedintei de plen comun pentru aniversarea a 15 ani de la aderarea la Uniunea Europeana . Acesta i-a reprosat lui Florin Citu, care a condus sedinta, ca, din partea parlamentarilor…

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban a fost nemultumit, miercuri, ca nu i s-a acordat cuvântul în cadrul sedintei de plen comun pentru aniversarea a 15 ani de la aderarea la Uniunea Europeana. Conform agenției News.ro, acesta i-a reprosat în termeni duri lui Florin Cîtu, care…

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban a fost nemultumit, miercuri, ca nu i s-a acordat cuvantul in cadrul sedintei de plen comun pentru aniversarea a 15 ani de la aderarea la Uniunea Europeana. Acesta i-a reprosat in termeni duri lui Florin Citu, care a condus sedinta, ca, din partea parlamentarilor…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a dezbatut si votat Cabinetul Ciuca. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate. Florin Citu a evitat sa conduca sedinta, in calitate de presedinte…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, unde va fi dezbatut si votat Cabinetul Ciuca, a inceput. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate. Florin Citu evita sa conduca sedinta, in…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, unde va fi dezbatut si votat Cabinetul Ciuca, a inceput. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate. Florin Citu evita sa conduca sedinta, in…