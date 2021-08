Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat pentru „Adevarul” ca nu a convocat Biroul Politic National, precizare facuta dupa ce reprezentantii echipei Citu au anuntat ca maine va fi o sedinta a conducerii liberale pentru validarea numirii lui Dan Vilceanu la Finante.

- „Pe 25 septembrie la congres se alege președintele PNL, restul conducerii nu se alege la congres. (...)Eu mi-am construit cariera politica fiind un tip cam rebel de felul meu. Imi place sa zic ca sunt un om liber. De cand am intrat in viața politica am cautat sa raman liber, sa raman un om, sa-mi pastrez…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu Dan Vilceanu, propunerea lui Florin Cițu pentru Ministerul de Finanțe. Intre cele doua tabere se va da o batalie in cadrul Biroului Executiv al PNL, in cadrul caruia se va alege noul ministru de Finanțe. Sursele noastre susțin ca Ludovic…

- Dan Vilceanu a fost ales in iulie presedinte al PNL Gorj. La acel moment, Citu declara: ”Dan este prietenul si colegul meu, de cand am intrat in Parlament, in 2016”. ”Felicitari! Dane, multumesc pentru tot sprijinul tau! Erai in echipa castigatoare de mult timp! Castigam pe 25 septembrie! Castigam big…

- Gruparile din PNL se lupta pentru impunerea noului ministru al Finantelor. Favorit este Dan Vilceanu, un prieten apropiat al premierului Florin Citu, sustin surse politice din conducerea liberala pentru „Adevarul”, dar nici Ludovic Orban nu cedeaza si are varianta sa.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca nu a inteles nimic cand a vazut ca secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Cosmin Baciu, a fost demis la scurt timp dupa ce a fost numit in aceasta functie."In cadrul negocierilor, la Ministerul Sanatatii PNL este reprezentat de doi secretari…

- Premierul Florin Cițu l-a anunțat pe Alexandru Nazare ca nu va mai fi ministru de Finanțe, inainte de ședința de guvern de joi, anunța surse politice citate de G4Media și Hotnews . Potrivit acestora, ministrul i-a spus premierului ca și-a facut treaba la Finanțe, cu rezultate care se vad și care au…

- Primul lider liberal care a anuntat ca nu-l voteaza pe Ludovic Orban la viitorul Congres PNL este Marian Petrache, fost sef al Consiliului Judetean Ilfov, sustin surse participante la sedinta liberalilor.