Partidul National Liberal continua colaborarea cu PMP, a afirmat, duminica, premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, care a adaugat si ca are incredere ca partenerii liberalilor la alegerile locale, USR si PLUS, „vor intelege ca pentru succesul comun nu trebuie sa ne ramana decat un singur adversar politic, care este PSD”. „Singurul meu mesaj este ca noi continuam colaborarea cu PMP, ca suntem deschisi la colaborarea in Consiliul General al Capitalei, in consiliile locale de sector si ca ii consideram ca pe niste parteneri. Am ajuns la o formula intre PNL si USR PLUS din multe motive, n-as…