- Premierul Ludovic Orban spune ca alegerile parlamentare din 6 decembrie sunt „decisive” pentru Romania. Declarația a fost facuta dupa ce PNL, partidul condus de Orban, a depus listele de semnaturi la Biroul Electoral Central.

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca, din punctul guvernamental de vedere, data de 6 decembrie pentru organizarea alegerilor parlamentare este "data constitutionala si legala", iar "fiecare zi in plus in care ramane in functie acest parlament este o zi pierduta pentru Romania". "Fiecare zi in care…

- Presedintele UDMR a declarat, marti, ca Romania va avea nevoie de o perioada de stabilitate politica dupa alegerile parlamentare, pe care Uniunea este pregatita sa o asigure daca va depinde de ea, aratand ca o majoritate de centru-dreapta ar fi de preferat. Kelemen Hunor a facut o scurta analiza in…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat marți impotriva propunerii de amanare a alegerilor parlamentare, argumentand ca nu exista nici baza legala si nici garantii ca situatia privind pandemia va fi mai buna la inceputul anului viitor. „Despre amanarea alegerilor, ca tot se discuta in aceste zile:…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, la Arad, ca Romania va avea nevoie de o perioada de stabilitate politica dupa alegerile parlamentare, pe care Uniunea este pregatita sa o asigure daca va depinde de ea, aratand ca o majoritate de centru-dreapta ar fi de preferat. Kelemen…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat marți, dupa ședința PNL, ca a stabilit calendarul pentru alegerile parlamentare, punctand ca PNL este cel mai puternic partid din Romania și a exclus orice alianța.„Am stabilit calendarul alegerilor parlamentare. (...) In ceea ce privește alianțele, alianțele…

- Premierul Ludovic Orban și membrii guvernului au participat, joi, la reuniunea presedintiei Grupului PPE - „Solidari pentru redresarea Europei”. Printre altele, s-a vorbit și despre alegerile parlamentare și locale, dar și despre inceperea noului an școlar.In ceea ce privește alegerile parlamentare,…

- ​​Premierul Ludovic Orban susține ca moțiunea de cenzura anunțata de PSD este un „act iresponsabil”, singura rațiune fiind preluarea puterii pentru a organiza alegerile și „a fura la vot și a folosi instituțiile statului pentru a-și maximiza scorul electoral””„Sa…