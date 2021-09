Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a afirmat, marti, dupa adoptarea Legii privind consumatorul vulnerabil, ca actul normativ va oferi un ajutor esential pentru peste 500.000 de gospodarii din Romania. ”Tocmai am adoptat in Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, Legea…

- Ludovic Orban a demonstrat deja ca, atat tip cat este presedinte al PNL, va apara un guvern condus de un premier liberal, a afirmat sambata purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca. “Sunt colegi din PNL care il ataca orbeste pe presedintele Ludovic Orban, inventand conspiratii halucinante, nascocite…

- Florin Citu a fost intrebat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, daca va avea o intalnire cu ANRE pe tema preturilor crescute la energie. “Am avut o intalnire, vom avea inca una saptamana viitoare, nu doar cu ANRE, am avut cu ANRE, cu ANCOM, cu Transelectrica si Consiliul…

- Președintele PNL Ludovic Orban anunța, miercuri, ca va depune joi moțiunea prin care candideaza la un nou mandat la șefia PNL. „Moțiunea, prin care candidez la un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, o voi inregistra maine dupa-amiaza (joi – n.r.), la sediul PNL. Dupa 4 ani de munca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca, dupa 4 ani de munca neintrerupta la conducerea partidului, are constiinta impacata si sentimentul datoriei implinite fata de cei care i-au acordat increderea, iar la Congresul din 25 septembrie, la care va candida pentru un nou mandat, ii indeamna…

- Cei care produc, traficheaza sau indeamna la administrarea de steroizi și hormoni de creștere pot fi condamnați la inchisoare dupa ce Camera Deputaților a adoptat marți legea care prevede incriminarea folosirii de sutanțe dopante de mare risc, a anunțat președintele ANAD, Cristian Balaj pe Facebook…

- Social – democrații mizeaza pe o surpriza din partea a cel puțin 29 de parlamentari ai Coaliției de Guvernare pentru ca moțiunea de cenzura votata marți sa aiba sorți de izbanda. In caz contrar, șansele lor sunt nule, chiar daca se mobilizeaza exemplar și au alaturi intreaga opoziție. „Avem o singura…

- Pentru cei de la Administrația Prezidențiala condusa de președintele Klaus Iohannis, Camera Deputaților avandu-l in frunte pe Ludovic Orban și membrii Guvernului in frunte cu premierul Florin Cițu, legea privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice este doar un moft, iar Agentia…