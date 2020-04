Ludovic Orban: După 15 mai aceste restricții vor dispărea "In ceea ce priveste interiorul localitatii, va fi o deplasare fara restrictii. Deplasarea in afara localitatii - se vor pastra anumite restrictii, pe care urmeaza sa le definim in perioada care va urma. Dar va exista posibilitatea de deplasare si in afara localitatilor", a declarat Ludovic Orban la Digi24. Premierul a adaugat ca hotelurile si parcurile ar putea fi redeschise, cu pastrarea unor reguli de distantare sociala, dar ca restaurantele si locurile de joaca vor ramane cel mai probabil inchise. "Nu cred ca se poate renunta la restrictia legata de spectacole, unde se aduna un numar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

