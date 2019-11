Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Congresul PPE, desfașurat in Zagreb, ca Adina Valean reprezinta contribuția ”modesta” a Romaniei pentru ”o foarte buna Comisie”. El a glumit in fața liderilor PPE pe seama numelui sau, care este același cu al omologului din Ungaria, conform Mediafax.Citește…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca anul viitor nu va introduce nici o taxa noua, nici taxa de prima inmatriculare despre care vorbise cu cateva zile in urma. Intrebat despre deficitul bugetar, Orban a spus ca acesta ”va depași cu siguranța 3% in acest an, dar nu inseamna ca trebuie sa ne panicam”.…

- Financial Times: Orban, votat ca premier al României ● Liderii din Balcani avertizeaza ca amânarea aderarii la UE risca sa agraveze tensiunile ● La Tribune: Boris Johnson deplânge amânarea Brexit ● Kathimerini: Doua banci mari ale Chinei vin în Grecia ● Știri pe scurt.Financial…

- Directorul Institutului de Dezvoltare si Expertiza a Proiectelor, Iurie Calestru, a spus ca, timp de un an de la crearea grupului, proiectul a fost adus la cunostinta autoritatilor din Moldova, care l-au sustinut si au declarat ca isi vor aduce contributia. Proiectul a pus in discutie si la Bucuresti,…

- Viorica Dancila l-a propus pe Victor Negrescu pentru funcția de comisar european, scrisoarea catre Bruxelles urmand sa fie trimisa marți, a anuntat aceasta, la Cluj-Napoca. Intrebata marți, la ieșirea din Primaria Sandulești, județul Cluj, despre informațiile potrivit carora Victor Negrescu ar fi propunerea…

- Parlamentul European este pregatit sa permita intrarea in functie a noii Comisii Europene a Ursulei von der Leyen la 1 decembrie - cu o luna mai tarziu decat s-a prevazut -, in contextul in care trei tari - Romania, Franta si Ungaria - urmeaza sa propuna candidati in noua CE, a anuntat miercuri un purtator…

- ​Dacian Cioloș acuza voalat publicația Politico ca i-ar fi reprodus incorect o declarație despre candidatul francez Sylvie Goulard. Cioloș susține, printr-o noua postare pe Facebook, ca a discutat cu Sylvie Goulard despre rezultatele anchetei facute de Parlamentul European în cazul sau și ca acolo…

- "Vladimir Putin a fost primit ca un adevarat "prieten" de Emmanuel Macron", scrie Victor Ponta pe Facebook "Dar - se stie cum spun francezii : « Les amis de mes amis sont mes amis »/ adica Dacian Ciolos ( care zice ca e "prieten" cu Macron ) este prietenul lui Putin! Si cum Ciolos este "prieten"…