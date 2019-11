Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban nu a mai așteptat ziua de marți ca sa preia biroul de la Palatul Victoria și a decis sa mearga luni seara pentru a face o prima ședința de guvern, din postura de premier, una informala.

- ”Domnule președinte, de astazi aveți un partener in Guvernul Romaniei. Un partener de incredere și gata sa se alature eforturilor dumneavoastra. Pentru punerea in practica a viziunii de dezvoltare a Romaniei, pentru realizarea programelor și proiectelor care pot sa aduca Romania intr-o situație de…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a declarat sambata, la Arad, ca liderul desemnat sa formeze noul guvern, Ludovic Orban (PNL), este un expert in plangeri penale. "Luni va fi un vot pentru noul Guvern, va fi un vot pentru instalarea unui premier expert in plangeri…

- Zi decisiva, joi, pentru noul Cabinet. Președintele il așteapta pe premierul desemnat Ludovic Orban sa ii prezinte lista miniștrilor și programul de guvernare. Prim-ministrul trebuie sa convinga insa urgent cel puțin inca zece parlamentari sa ii voteze guvernul. Noul cabinet se naște greu. Victor Ponta…

- Premierul demis, Viorica Dancila, il ataca pe seful statului ca nu urgenteaza formarea unui nou Guvern si ca acesta ar urma sa plece intr-o deplasare externa, cu toate ca Romania nu are o noua echipa validata pentru Palatul Victoria.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, pentru Agerpres, ca miercuri dupa-amiaza va avea o intrevedere cu premierul desemnat Ludovic Orban pentru discutii pe marginea agendei ce tine de investirea viitorului Guvern. El a precizat ca intalnirea va avea loc la ora 16.00, din partea PMP urmand sa participe…

- Incepand din data e 15 octombrie, Romania are doi premieri: unul interimar, Viorica Dancila si unul desemnat, Ludovic Orban. Conform prevederilor Constitutiei, votul in Parlament pentru noul Guvern ar urma sa se dea in jurul datei de 25 octombrie. Romania are doi premieri: unul interimar si unul desemnat…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat marti pe liderul PNL, Ludovic Orban, in functia de prim-ministru. "Dupa consultarile cu partidele politice parlamentare si formatiunile politice parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o si dupa prima runda de consultari: ca se contureaza un guvern in…