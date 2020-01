Stiri pe aceeasi tema

- Orban anunța ca programul Prima Casa va continua in 2020: “Cand vom lua o decizie, o vom face publica” Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri, ca programul Prima Casa se va derula si in acest an, urmand sa fie adoptata o hotarare de Guvern pentru stabilirea conditiilor pe anul in curs.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul vrea sa intervina și in cazul in care „prin tergiversari procedurale” modificarea legislatiei in privinta alegerii presedintilor de consilii judetene nu va fi adoptata pe cale parlamentara. „In privinta alegerii presedintilor de consilii judetene, din cauza…

- O minciuna gogonata. Așa califica Ludovic Orban informațiile potrivit carora președintele Klaus Iohannis i-ar fi cerut sa candideze la Primaria Capitalei. Liderul PNL a precizat ca partidul sau iși va decide candidatul la Primaria București in urma unei cercetari sociologice.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, ca informația aparuta în spațiul public potrivit careia președintele Klaus Iohannis i-ar fi cerut sa candideze la Primaria Capitalei este „o minciuna gogonata”, scrie Mediafax.„A mai aparut aceasta minciuna. E o minciuna…

- Premierul Ludovic Orban a dezmintit faptul ca ar fi avut vreo discutie cu Klaus Iohannis pe tema candidaturii sale pentru functia de primar general. Liderul PNL a catalogat stirile pe acest subiect drept „fake news”.

- Hotarari adoptate in sedinta de guvern de vineri Foto gov.ro Guvernul a majorat bugetul pentru medicamentele compensate si gratuite cu intentia de a pastra pe piata româneasca medicamentele ieftine. În sedinta extraordinara de aseara, Executivul a mai adoptat Registrul Agricol…

- Orban spune ca obiectivul Guvernului este sa aprobe Legea bugetului pana la sfarsitul acestui an și ia in calcul asumarea raspunderii Premierul Ludovic Orban reitereaza ca obiectivul Guvernului este sa aprobe legea bugetului de stat pana la sfarsitul acestui an. Potrivit premierului, în cazul…

- ”PSD va sesiza orice conflict de neconstitutionalitate inainte de a depune o eventuala motiune de cenzura!”, avertizeaza Marcel Ciolacu intr-un mesaj adresat duminica, de Ziua Constitutiei. In opinia sa, aceasta lege fundamentala a statului reprezinta mai mult decat o simpla si formala afirmare…