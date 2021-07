Stiri pe aceeasi tema

- "Dumneavoastra aveti puterea de a decide, am incredere in votul dumneavoastra atat aici, la conferinta judeteana (...), cat si la congres. Destinul Partidului National Liberal e in mana membrilor Partidului National Liberal si am incredere ca membrii Partidului National Liberal vor lua acele decizii…

- Destinul PNL este in mana membrilor partidului, de decizia acestora cu privire la viitoarea conducere depinzand rezultatele care vor fi obtinute la urmatoarele alegeri, a afirmat sambata, la Pitesti, liderul liberal Ludovic Orban. "Dumneavoastra aveti puterea de a decide, am incredere in votul dumneavoastra…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Arad, ca a decis sa candideze pentru un nou mandat deoarece are capacitatea de a conduce partidul catre obtinerea unor noi victorii electorale. “Nu candidez la presedintia Partidului National Liberal pentru un nou mandat ca sa ma aflu in treaba.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, care candideaza pentru un nou mandat la congresul formațiunii, a susținut ca este garantul unitații liberalilor și ca nu a discriminat niciodata între colegii din vechiul PNL și cei proveniți din PDL. Orban a mai spus ca a devenit ”sac de box” pentru anumiti…

- Sala Mare a Teatrului National a fost plina ochi, sambata, la Conferinta care a ales componenta Biroului Politic Judetean al PNL Iasi pentru urmatorul mandat de patru ani. Au fost prezenti sefii partidului – presedintele Ludovic Orban si vicele Florin Citu, care concureaza pentru pozitia de lider al…

- Astazi se implinesc patru ani de cand Ludovic Orban a fost ales președinte al Partidului Național Liberal, la congresul din 17 iunie 2017. Partidul Național Liberal a ajuns astazi, prin munca fiecarui membru, principalul partid de guvernamant și cea mai mare forța politica de dreapta a Romaniei. Președintele…

- Prezența Monicai Anisie intre cei peste 30 de lideri PNL care au fost alaturi de premierul Florin Cițu, la anunțul privind candidatura la șefia PNL, a fost pentru mulți o surpriza, in condițiile in care Ludovic Orban a fost cel care i-a sprijinit ascensiunea in partid și obținerea portofoliului de…

- Intrebat despre posibila candidatura a premierului Florin Cițu la șefia PNL, Ludovic Orban a spus ca ”deocamdata e o presupunere, nu comentez presupuneri”.„Eu mi-am anunțat transparent candidatura, obiectivul meu e ca PNL sa serveasca in continuare interesele Romaniei”, a spus Ludovic Orban.Președintele…