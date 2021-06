Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul oficial pentru funcția de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu, a declarat Ludovic Orban, in replica la afirmația de joi seara a lui Florin Cițu, potrivit careia a „convins o Romanie” sa fie prim-ministru și sa fie susținut de coaliție. „Preferința pentru Florin Cițu (n.r.…

- Ludovic Orban a comentat, intr-o conferința de presa susținuta la Botoșani, decizia ministrului Muncii Raluca Turcan de a -l susține in lupta pentru presedintia partidului pe Florin Cițu și nu pe el, știut fiind faptul ca de-a lungul anilor actualul președinte la PNL a susținut-o pe Raluca Turcan. Orban…

- Fostul premier Theodor Stolojan a criticat Guvernul Cițu, spunand ca se imprumuta deja peste masura, iar economia este inca in recesiune. Criticile liderului PNL vin și in contextul in care el este președintele comisiei de organizare a Congresului PNL, unde candidații pentru șefia partidului sunt Ludovic…

- Ludovic Orban și Florin Cițu, cei doi candidati care si-au anuntat candidatura la sefia PNL au sustinut discursuri in fata liberalilor, la Consiliul National. Florin Citu a spus ca e nevoie de un alt tip de politica, iar Ludovic Orban și-a axat discursul pe relația cu membrii PNL. “De fiecare data cand…

- Liderul PNL si-a petrecut aniversarea de 58 de ani alaturi de zeci de colegi, intr-o incapere de la Camera Deputatilor. Petrecerea vine la exact un an dupa ce Ludovic Orban, pe atunci premier, a fost surprins in biroul sau cu mai multe persoane din Guvern, fumand și nepurtand masca. Imaginea a devenit…

- Președintele PNL l-ar schimba pe ministrul USR-PLUS Catalin Drula, pentru afirmațiile jignitoare facute la adresa premierului, dar Florin Cițu l-ar mai lasa. Cei doi lideri PNL s-au contrazis pe aceasta tema chiar in conferința de presa in care și-au declarat intențiile cu care vor merge la discuțiile…

- USR PLUS ia in calcul sa mearga la sedinta coalitiei inclusiv cu propunerea ca Florin Citu sa fie inlocuit de Ludovic Orban la sefia Executivului, aceasta fiind o conditie pentru ca actuala formula de guvernare sa fie mentinuta. Conform unor surse politice citate de news.ro, in contextul in care au…

- Liderul PNL Ludovic Orban s-a declarat convins, miercuri, dupa demiterea ministrului sanatații, ca se va depași impasul politic din coalitie. El a exclus, insa, o reimparțirea e portofiilor și a reafirmat susținerea PNL pentru Florin Cițu in funcția de premier. „Opinia mea este ca nu e bine sa porți…