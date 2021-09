Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban spune despre guvernarea alaturi de USR ca este ca in box. USRPLUS e un partener cu care se lucreaza foarte greu, dar „cand ai un boxer cu alonja, il ții aproape”, pentru ca de la distanța „iți trage niște pumni de te rastoarna”. Ludovic Orban a spus joi seara,…

- Numarul politicienilor agresivi creste in progresie geometrica. Sa fie asta o consecinta a prelungitei perioade de restrictii, a statului in casa cu telefonul in mana? Pe de alta parte, politicienii nu au prea respectat masurile de restrictii. Majoritatea dintre ei au reusit sa se fofileze. Nu este…

- Liderul PNL Ludovic Orban a precizat ca liberalii au aceeasi pozitie cu privire la proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ) si ca este cautata o formula sprijinita de comun acord cu partenerii din coalitie.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti, la Ploiesti ca daca au fost folosite resurse publice în campania interna a PNL, atunci cine a luat o astfel de decizie "trebuie sa plece imediat de la Palatul Victoria". Liderul PNL face referire la un document cu antetul Guvernului,…

- Un document intern al PNL, cu antetul Guvernului, a fost publicat de Crina Dobre, fost membru al partidului, document care arata care este strategia de imagine a lui Florin Cițu in campania interna. In cadrul acestuia, se fac referiri la afinitațile politice ale unor instituții de presa și sunt date…

- Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, prezent duminica la ședința Comitetului Județean de Coordonare a PNL Cluj, nu a ratat nicio ocazie sa îl atace pe contracadidatul sau la șefia partidului, premierul Florin Cîțu, care în…