Premierul Ludovic Orban a vorbit, in sedinta de Guvern, despre introducerea somajului tehnic, pentru bugetari, el precizand ca este vorba despre un mod de a arata solidaritatea, in conditiile in care, in sectorul privat, deja sunt peste un milion de romani afectati de criza coronavirusului. Seful Executivului i-a cerut ministrului Muncii sa finalizeze saptamana aceasta discutiile si forma Ordonantei de Urgenta. El a mai precizat ca deja i s-au cerut derogari de la somajul tehnic si i-a spus ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa introduca si o prevedere care sa vizeze "sefimea"."Deja am primit…