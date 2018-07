Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca nu a participat la intalnirea convocata de Vasile Blaga in Modrogran cu greii vechiului PDL, dar, in schimb, arata ca a discutat cu fiecare coleg in parte.”I-am salutat pe toți colegii mei de partid, am discutat cu toți colegii mei, dar diind vorba…

- Mai mulți parlamentari și primari liberali care provin din fostul PDL au venit miercuri la sediul partidului din Aleea Modrogan pentru a participa la ședința informala convocata saptamana trecuta de Vasile Blaga, fost co-președinte al PNL. Printre cei care participa se numara și primarul municipiului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la intalnirea de miercuri din Modrogan a lui Vasile Blaga cu foștii pedeliști, ca sediul partidului este deschis pentru intrunirea tuturor liberalilor, catalogand posibila lipsa de susținere a sa la șefia PNL ca "simple speculații de presa"."Sediul…

- Fostul co-presedinte al PNL, Vasile Blaga, i-a chemat pe liderii organizatiilor din aripa ex-PDL la sediul partidului din Modrogan, miercurea viitoare, ora 16.00, la o intalnire unde vor conveni asupra sustinerii lui Ludovic Orban la sefia formatiunii. Sursele politice au precizat ca la intalnirea in…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a discutat la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si cu ceilalti oficiali europeni despre plangerea penala depusa de liderul PNL Ludovic Orban impotriva sa pentru inalta tradare, precizand ca acestia s-au aratat foarte mirati de aceasta…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a declarat luni ca isi asuma decizia Biroului Executiv al partidului de sanctionare a sa cu avertisment, insa a subliniat ca ii va cere presedintelui liberalilor, Ludovic Orban, in sedinta Biroului Politic National, sa prezinte un raport de evaluare a activitatii.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat la o televiziune naționala ca la urmatorul Consiliu National al PNL se vor stabili criteriile, procedura si calendarul de desemnare a candidatilor care vor intra din partea PNL in cursa pentru alegerile europarlamentare din 2019. El a dat și cateva exemple…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, referitor la achitarea de catre instanța suprema a liberalului Dan Motreanu si a fostul consilier prezidential George Scutaru, ca cei doi s-au retras din funcții, atunci cand a inceput urmarirea penala, PNL fiind un partid moral."Și Dan Motreanu,…