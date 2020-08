Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban susține ca organizarea alegerilor locale s-ar putea desfașura fara probleme, daca se menține actuala rata de infectare cu noul coronavirus.”Daca ne uitam la evoluția in ultimele 2 saptamani putem constata ca am reușit sa oprim creșterea, ceea ce este extrem de important.…

- Romascanu (PSD): Suntem capabili ca, pana la adoptarea motiunii de cenzura, sa prezentam presedintelui o propunere de premier, un Guvern si un program economic pentru aceasta perioada. El a calificat Guvernul drept toxic, iar pe premierul Ludovic Orban drept ”un accelerator de pandemie”.

- Ludovic Orban, PNL: „Data alegerilor este stabilita de Parlament si este 27 septembrie. Si alte tari au organizat alegeri, va dau exemplu Polonia, Croatia. In urma organizarii alegerilor nu au rezultat efecte negative asupra sanatatii. Sigur, depinde si alegerile cum le organizezi, cum stabilesti regulile…

- Ludovic Orban nu vrea amanarea alegerilor locale și ar vrea ca toți candidații sa poarte masca. Premierul a spus vineri ca data alegerilor locale este cea stabilita de Parlament, 27 septembrie, si a subliniat ca si alte tari au organizat alegeri in acest an fara ca in urma respectivelor scrutine sa…

- Guvernul ramâne în logica alegerilor locale pe 27 septembrie, premierul Ludovic Orban susținând ca și alte țari au organizat scrutine, chiar daca este epidemie de coronavirus. „Data alegerilor este 27 septembrie. Și alte țari au organizat alegeri, va dau exemplu Polonia,…

- SUA au depașit 40.000 de infectari zilnice și au ajuns la aproape 2,7 milioane de imbonaviri și 129.000 de decese. Numarul infectarilor e in creștere in 36 de state americane, iar California, Texas, Florida și Arizona au suspendat deja planurile de relaxare a restricțiilor. In aceste conditii, nu…

- Guvernul va adopta în urmatoarea ședința proiectul de lege prin care va stabili data alegerilor locale, cea propusa de Executiv fiind 27 septembrie. Orban spune ca, daca transmiterea virusului se va mentine la nivelul actual, alegerile locale vor avea loc, însa spera ca rata de transmitere…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, nu vrea ca romanii sa mai stea inchiși in case inca o luna și cere repornirea țarii. In acest sens, șeful PSD a transmis deja ca social-democrații nu vor vota in Parlament prelungirea starii de alerta. Prin intermediul unei postari pe Facebook, liderul interimar…