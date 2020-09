Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca, potrivit unui scenariu cerut de medici, in primele doua saptamani din noul an școlar, care va incepe pe 14 septembrie, cursurile s-ar putea desfașura online, urmand ca elevii sa mearga la școala abia din 1 octombrie.”Au fost discuții pe aceasta tema (ca…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca parcurgerea anului scolar in siguranta in contextul actualei epidemii de coronavirus conteaza foarte mult de respectarea regulilor de catre elevi, profesori, dar si de catre parinti.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul a pregatit mai multe masuri pentru inceperea anului școlar 2020 - 2021, printre care alocarea a 175 de milioane de euro autoritaților locale pentru a achiziționa tablete, laptopuri și materiale sanitare.

- Consiliul Național al Elevilor saluta decizia privind stabilirea modului in care vor avea loc cursurile ce a fost prezentata de catre președintele Klaus Iohannis. Reprezentantii elevilor considera oportun ca deciziile sa fie luate in plan local, in funcție de contextul epidemiologic prezent in fiecare…

- Premierul Ludovic Orban susține ca a vazut protestul elevilor din fața Guvernului, dar le transmite faptul ca inca sunt in analiza scenariile pentru inceperea școlii la data de 15 septembrie.”Școala va incepe! Va incepe in condițiile pe care ni le va permite evoluția pandemiei. Exista un grup…

- Premierul Ludovic Orban a fost somat sa prezinte Parlamentului un raport detaliat pentru gestionarea pandemiei, inceperea școlii și organizarea alegerilor, potrivit unei scrisori semnate de președinții celor doua camere ale Parlamentului, Robert Cazanciuc și Marcel Ciolacu.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a prezentat luni, la Digi24, unul dintre scenariile pregatite de autoritați pentru ca elevii sa se intoarca la școala, in siguranța, la toamna. El a spus ca, in acest moment, nu considera necesara amanarea inceperii noului an școlar, potrivit postului de televiziune,…