- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca evenimentele din filiala Timis depasesc orice fel de imaginatie in privinta de proceduri. El s-a referit, cu precadere, la suspendarea din partid a 18 membri, inclusiv a fostului candidat la presedintia PNL Timisoara, Raul Ambrus. Ludovic Orban afirma ca…

- „Sa suspenzi 18 membri ai unei organizatii pare, asa, ca o forma de executie publica, eu nu imi aduc aminte in istoria PNL, cu atat mai putin in Timisoara, noi sa ne fi confruntat cu o asemenea situatie. Eu le-am spus tuturor colegilor mei sa se adreseze Curtii de onoare si arbitraj si am convingerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca situatia de la Timisoara, unde in urma alegerilor pentru sefia filialei municipale a PNL a izbucnit un scandal, "depaseste orice fel de imaginatie in materie de proceduri de incalcare a democratiei". "Sa suspenzi 18 membri ai unei organizatii pare, asa,…

- Cearta ca la… ușa partidului in interiorul PNL! Deputatul liberal de Timis Claudiu Chira spune ca nu a mai putut intra in sediul PNL Timis, dupa ce yala de la usa de intrare a fost schimbata. Chira reclama ca acest lucru are loc dupa scandalul izbucnit la Conferinta de alegeri a PNL Timisoara. ”Incredibil…

- Razboi la toate nivelurile in PNL, unde taberele Orban și Cițu, dar nu numai, se contreaza la fiecare pas atat pe plan național cat și pe plan local. Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, este de parere ca lucrurile erau „pe un fagaș al normalitații” in filiala inainte de scandalul de la alegerile…

- Claudiu Buciu, președintele PNL Lugoj, a reacționat dupa alegerile cu scandal de la PNL Timișoara, lansand noi critici la adresa președintelui interimar al PNL Timiș, Alin Nica, și a secretarului general interimar al PNL Timiș, Danuț Groza, solicitand totodata conducerii centrale a PNL “sa…

- Președintele interimar al PNL Timis Alin Nica a declarat ca vor urma masuri de sancționare in filiala, unde vor fi si excluderi din partid, dupa scandalul cu privire la alegerile de la PNL Timisoara. „Am hotarat astazi sa amanam alegerile de la organizatia municipala Timisoara pentru ca lucrurile au…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timișoara, ca spera in voturile filialei timișene pentru un nou mandat in fruntea partidului. Ieri, Alin Nica declara ca inca nu a decis daca il va sprijini pe Florin Cițu sau pe Ludovic Orban, care se lupta pentru șefia PNL. „Filiala Timiș este…