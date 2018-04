Stiri pe aceeasi tema

- Pana sa se afle decizia sefului statului in privinta cererii formulate de catre ministrul Justitiei inca din luna februarie, cu privire la revocarea Laurei Codruta Kovesi de la DNA, liderul Partidului National Liberal a fost intrebat, la finele acestei saptamani, ce asteptari are in aceasta privinta.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca decizia presedintelui Klaus Iohnnis privind revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi este “cronica unei decizii care este cunoscuta” si reitereaza faptul ca niciunul dintre motivele ministrului Justitiei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca decizia presedintelui Klaus Iohnnis privind revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi este “cronica unei decizii care este cunoscuta” si reitereaza faptul ca niciunul dintre motivele ministrului Justitiei de…

- Traian Basescu a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca nu crede ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi revocata din functie de presedintele Klaus Iohannis. Traian Basescu considera nesabuita o revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, apreciind ca aceasta ar putea fi interpretata ca un semnal…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…

- Redam declarația președintelui Romaniei, facuta vineri, la Bruxelles: ”Asta (n.r, revocarea) este o procedura care va mai dura. (…) Nu am vazut raportul, nu l-a vazut nimeni, raportul pe care s-a bazat domnul ministru, insa prestația pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut,…

- Presedintele PNL spune, la Digi24, ca ministrul Justitiei nu ar avea motive pentru care sa solicite revocarea Laurei Codruta Kovesi. Nu i se pot imputa acesteia fapte si afirmatii ale oricarui procuror din DNA, a spus Ludovic Orban. In acelasi timp, acesta a precizat si ca subiectul nu ar trebui sa…

- Președintele organizației județene PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, a apreciat joi ca președintele Klaus Iohannis a lasat PSD-ul „ca la dentist” cand a acceptat sa o desemneze premier pe Viorica Dancila (PSD) pentru ca „adevaratul plan" al social-democraților ar fi fost inlaturarea de la șefia DNA…