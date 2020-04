Stiri pe aceeasi tema

- La Berlin si Stuttgart au avut loc, sambata, manifestatii fata de pierderea libertatilor si a drepturilor din cauza masurilor de protectie in fata noului coronavirus, informeaza DPA, informație preluata de Agerpres. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat in Berlin pentru a protesta impotriva restrictiilor…

- Premierul Ludovic Orban a spus, joi, ca medicul Adrian Streinu Cercel nu avea dreptul sa comunice public opinii personale referitoare la planurile antiepidemie. Numai ca directorul de la Matei Balș a explicat, joi seara, la Antena 3, ca documentul intocmit de el avea caracter public, ci era un document…

- Inainte de pandemie, Ion Cristoiu, o personalitate a presei romanești, se afla, in fiecare vineri seara, in studioul Antena 3, pentru a raspunde intrebarilor jurnalistei Catalina Porumbel pe teme politice la ordinea zilei. De aceasta data, rolurile s-au inversat, iar Catalina Porumbel a fost cea intervievata…

- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat, sambata, un consilier guvernamental, potrivit caruia trebuie mai intai sa incetineasca ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus și sa fie pus la punct un sistem de testare intensa, noteaza…

- Poșta Romana are o veste buna pentru pensionarii din țara. Pensiile vor sosi mai devereme la beneficiari, incepand cu data de 1 aprilie. Poșta Romana cere, insa, respectarea unor reguli in contextul pandemiei de coronavirus. Factorul poștal ajunge la ușa pensionarului in intervalul 1-15 aprilie, potrivit…

- Premierul Ludovic Orban il propune pe Nelu Tataru ministru al Sanatații, in locul lui Victor Costache. “Regret demisia domnului ministru, dar pe de alta parte, o ințeleg”, a declarat prim-ministrul, referitor la demisia lui Costache. El a mai spus ca in cele cinci luni in care a facut parte din Guvern,…

- Premierul Ludovic Orban a anuțat joi adoptarea unei ordonanțe de urgența de modificare a Codului Penal, fiind inasprite pedepsele pentru falsul in declarații și nerespectarea carantinei. AMASP, o asociație a magistraților din care face parte și procurorul general al Romaniei, ceruse, cu o zi inainte,…

- Ministerul Sanatatii va trimite Corpul de Control in punctele de trecere a frontierei care va verifica daca sunt luate masurile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Decizia a fost luata luni dimineata, in urma comitetului de prevenire si limitarea a imbolnavirilor constituit de instituție,…