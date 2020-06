Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban le raspunde oamenilor de afaceri din industria ospitalitatii, care au cerut insistent redeschiderea afacerilor in acest sector, ca, daca se va putea, masurile de restrictie vor fi relaxate, ”daca nu, nu”. Mai mult, in situatia in care va aparea in continuare o crestere a numarului…

- Politistii Capitalei, impreuna cu inspectori ai Directiei de Sanatate Publica, Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti si ai Inspectoratului Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, precum si comisari ai Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca teatrele si restaurantele vor fi redeschise "cand va fi posibil din punct de vedere epidemiologic", adaugand ca nu se hazardeaza sa faca "niciun pronostic", potrivit Agerpres. "Cand va fi posibil din punct de vedere epidemiologic, nu ma hazardez sa fac niciun…

- Premierul Ludovic Orban anunta, joi seara, ca dupa data se 15 mai, cand se vor relaxa restrictiile, hotelurile se vor redeschide, insa in privința restaurantelor, autoritațile fac, inca, analize pentru a stabili daca acestea pot relua activitatea. Premierul Ludovic Orban a spus, joi seara, la B1, ca…