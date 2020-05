Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, intrebat cand se vor deschide bisericile pentru accesul credincioșilor: „Suntem in curs de evaluare". „Deocamdata in data de 15 mai, in principiu am luat deciziile, relaxarea va fi graduala", a adaugat el. Intrebat daca in prima runda de ridicare a restricțiilor…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, afirma ca normalizarea vietii sociale inseamna si revenirea oamenilor, cu respectarea masurilor de protectie in lacasurile de cult.

- Reprezentantii Mitropoliei Banatului au transmis unele recomandari preotilor din Centrul Parohial Timisoara, printre care aceea ca enoriasii pot asculta slujbele din curtea lacasurilor de cult, la difuzoare. Recomandarea Mitropoliei Banatului vine in contextul infectarilor cu coronavirus, pentru…